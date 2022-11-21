否認拒診女嬰致死　鄭州處分失職5人

河南省周口市淮陽區居民李寶亮近日控訴，4個月大女兒李思雨作為新冠密切接觸者在鄭州的酒店隔離期間上吐下瀉，但他致電120急救指揮中心卻遭拒診，拖延多時後女兒不治身亡。鄭州市紀委監委周日（20日）通報，調查結果顯示不存在「120拒診和延遲一個半小時到達現場」的問題，但個別醫護人員履職盡責不到位，處分涉事5人。

鄭州市120調度員本月14日接獲李寶亮求助後，在數分鐘內安排緊急醫學救援11號急救站出診，救護車約半小時後到達，出診醫生李某通知隔離酒店駐點醫生查看病情，中午時分離開。李不足10分鐘後再打120求助，轉運車當晚8時許到場接走女嬰，途中未見她明顯異常，近10時半到院。值班醫生孟某某通過電話了解病史並開具醫囑，惟女嬰其後情況惡化，至翌晨近4時搶救無效死亡。

通報指，接診過程中暴露出個別醫護人員責任心不強、履職盡責不到位、工作不深入、應急處置能力不強，集中隔離場所培訓管理不到位，對幼兒等特殊群體缺乏必要的人文關懷。當局根據規定，分別給予集中隔離點專班負責人高某某、曲某某及集中隔離點駐點醫生姚某、出診醫生李某、定點醫院醫生孟某某談話提醒、批評教育、誡勉和黨紀政務處分。