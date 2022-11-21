在生女子遭網上拜祭4.3萬多次　平台侵權罪成

福建省廈門市女子璐璐從好友處得知，網上某祭祀平台竟設有自己的紀念館， 6年間訪問量達4.3萬多人次。平台解釋當時未實行實名制登記，無法找到開設用戶的真實資料。法院審理案件認為，平台未嚴格履行審核責任，未要求註冊用戶實名認證，導致璐璐人格權被侵害，裁定平台需承擔侵權責任。

內媒周一（21日）引述廈門市思明區法院公布案例顯示，璐璐的朋友偶然在某祭祀平台上，發現設有「廈門美麗女孩璐璐紀念館」。該館建立於2016年1月，內裏除詳細記載了璐璐的出生日期、籍貫等資料，悼詞更寫上「2010年1月某天晚上離校後失蹤，過了好幾天才在海裏發現她面目全非的屍體，願在天堂安息」。該網上紀念館內除設有放着璐璐頭像的靈堂、網上墓園外，又發布了10張璐璐的生活照。

璐璐得悉後認為該祭祀平台侵害其肖像權、名譽權，要求平台承擔侵權責任。平台表示，因紀念館設立於多年前，目前只能找到設立用戶的IP位址及暱稱、登錄名，無法提供其真實姓名、地址、電話等資料。法院審理認為，祭祀平台應嚴格審核被紀念人的相關資料，如相關部門發出的死亡證明等，特別是對設立者與被紀念人的身份關係，防止別有用心的人利用平台侵害他人人格權益，否則與實施侵權行為的網絡用戶承擔連帶責任。