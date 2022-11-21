美官將赴台積電移機典禮　3納米製程擬在美設廠

台灣半導體大廠台積電赴美國亞利桑那州投資設立5納米製程廠，並預計於下月6日舉行移機典禮，美國政府高度重視。台積電始創人張忠謀周一（21日）表示，美國商務部長雷蒙多將乘搭來回12小時的飛機，親自出席當日典禮；又證實最先進3納米製程亦擬在美設廠。

台總統府周一早上舉行亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖會議代表團返台記者會，張忠謀表示，他與妻子張淑芬都會參加下月的移機典禮，當日美方主要客人是台積電的客戶和供應商，以及第三方知識產權供應商。台積電亦邀請總統拜登等多名美國政府官員及議員出席，雷蒙多已答應出席，但未知拜登會不會來。

被問到台積電的3納米製程是否可能轉移到別國，張忠謀稱目前有相關計劃，已差不多敲定，亦擬在亞利桑那州設廠，其中5納米是第一階段，3納米則是第二階段。對於半導體「去台化」爭議，他回應稱晶片是非常重要的產品，很多人妒忌台灣有那麼多好的晶片生產，APEC會上多國詢問台積電是否可到當地生產晶片，但他直言不可能如此分散生產。