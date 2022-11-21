住宅大廈爆疫　胡錫進居家隔離5天

北京市新冠疫情升溫，社會面篩查發現病例再創新高。內地官媒前總編輯、特約評論員胡錫進過去曾批評無差別封控的做法，他周一（21日）在微博發文稱，其所住大廈出現感染者，周日（20日）起實施封控5天，期間居民足不出戶。他指出，過往他很可能被轉運集中隔離，但現在改為居家隔離，強調是內地優化防控工作二十條措施的成果。

胡錫進表示，防疫措施變化的最大動力，是因為集中隔離的資源不夠，必須讓過去集中隔離的大部分人改為居家隔離。按過去的做法，每發現1宗新增個案，至少要集中隔離上百人。按周日（20日）北京新增病例中266人為社會面篩查發現計算，應有大約3萬人被隔離，惟北京沒有那麼多集中隔離的資源。

他指出，北京整個防控體系已面臨前所未有的壓力。精準防控需精準細緻的流調和對高危人員的有效管控，還需各種配套資源輔助。除當地定點醫院和方艙應快達到收治病人的極限能力外，要大量動員組織服務保障力量也很困難，原因是一些基層力量做不到，人手太緊張。他又稱，如病例繼續增加，意味北京現有體系和資源擋不住變種毒株Omicron的攻勢，必須採用新思路新辦法對付；即使今冬做不到感染者清零，仍可力爭重症清零。