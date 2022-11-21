吉林省政協副主席薛康病逝　享年64歲

中國民主促進會吉林省委員會周一（21日）證實，吉林省政協副主席薛康因病於本月11日晚上8時56分在長春逝世，享年64歲。

民進吉林省委會表示，薛康為物理領域的量子可積系統的研究和吉林發展、改革事業奮鬥了一生。他在楊振寧——巴克斯特方程及相關問題這一國際前沿主要研究分支取得了一系列重要研究成果，許多科研成果居國際領先地位，被國際物理界權威人士列為國際開創性工作，有「超級計算機」之美譽。諾貝爾獎獲得者、著名物理學家楊振寧教授稱他是中國少有的新理論方面的人才，他在國內外重要學術刊物上發表學術論文80餘篇，和導師葛墨林教授合著兩部專著。他兩次獲得國家教委科技進步一等獎，享受國務院特殊津貼，入選國家「百千萬人才工程」，窮盡一生培養一大批理論物理學的碩士、博士研究生。

民進吉林省委會指，薛康一貫維護中共中央權威，帶領全省各級民進組織和廣大會員，在旗幟、道路、理論體係等重大原則問題上始終與中共中央保持高度一致。薛康是遼寧義縣人，1958年10月生，漢族，1984年12月參加工作。他曾任長春市政協副主席、吉林省第十屆、十一屆、十二屆政協副主席，民進中央常委等職。