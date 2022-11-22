多名學生虐打同學拍片炫耀　傳警息事寧人惹抗議

四川省綿陽市三台縣傳出有3名初中女生，上周五（18日）欺凌虐打女同學，更拍影片放上網炫耀。三台縣公安局周日（20日）通報，所有施暴女生已落網，並承認犯行，而被打者傷勢無大礙，案件正在調查中。網傳有民眾不滿當局想息事寧人，試圖讓受害家庭與施暴者達成諒解，結果在通報發布當晚，上千民眾包圍派出所示威。警方周一（21日）通報，再多一名13歲女生及兩名14歲男生落網。

網傳影片顯示，13歲徐姓受害者得罪同班同學張某某（女），遭後者叫來同校14歲鄧某某（女）、13歲賈某某（女）及15歲王某某（女）等人，帶到北壩鎮一處民居樓頂欺凌虐打，包括拽頭髮、打臉、用頭撞地、言語凌辱等。即使徐女被打至流鼻血，甚至不斷求饒，惟施暴者仍不依不饒喝令徐女擦乾淨血漬，並將她按在地上繼續毆打。

整段影片超過10分鐘，張某某在一旁拍片，黃某某（男）及周某某（男），則在一旁起哄。期間施暴者威脅徐女不能報警及將事情告知家人，揚言：「你把事情說出去了，我們就把視頻發出去……報警沒用，我們都沒成年！」

警方表示，已依據《治安管理處罰法》規定，依法對年滿14歲的鄧某某、王某某治安拘留15日並處罰款1,000元人民幣（約1,090港元）；對同為14歲男生的黃某某、周某某治安拘留10日並處罰款500元人民幣（約545港元）；對未滿14歲的賈某某、張某某予以訓誡，責令其監護人嚴加管教，並由其監護人承擔相應責任。警方另澄清，網傳「打人者有後台」、「被害人跳樓」均是假消息。