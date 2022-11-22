內地南方乾旱緩和　多地人工增雨約4億立方米

內地南方自今年7月以來多地降雨偏少、氣溫偏高，氣象乾旱持續發展。內媒周一（21日）從中國氣象局獲悉，自上周二（15日）至上周五（18日），廣西、安徽、江西、湖南共開展飛機增雨操作16架次；湖南、江西、廣西等地共組織地面增雨操作1,005次。據估計，這次增雨影響面積約80萬平方公里，累計增加降雨約4億立方米。

自8月18日至上周二，中央氣象台共發布氣象乾旱預警90期，期間預警一度升級至橙色。上周二起，南方旱區出現明顯降雨過程，加上各地積極開展人工增雨操作，江西、湖南、浙江、福建等地旱情得到一定程度緩和，江南、華南部分地區旱情和高森林火險情況亦有緩和。中國氣象局人工影響天氣中心效果評估室副主任王飛表示，在自然降水和人工增雨共同作用下，森林火險高風險等級地區全面降級，較高風險等級覆蓋森林面積由最大20.5萬平方公里下降至1.48萬平方公里。

中央氣象台預計，周一至周二（22日）內地降雨範圍較大，預計陝西、華北、黃淮、江漢、江淮、江南、貴州等部分地區將有小到中雨，局部地區大雨；華南東部部分地區或局部地區暴雨。周三（23日）起至周末，華南中東部和南部有中到大雨、局部地區暴雨。