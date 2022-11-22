內地昨增27899宗本土新冠　北京新症突破千宗

內地新冠疫情續於高位徘徊，國家衞健委周二（22日）公布前一日新增27,899宗本土病例。廣東省新增9,022宗本土病例，其中以廣州市報告8,638宗最多。北京市新症亦持續上升，周一（21日）再多1,438宗本土病例。該市當日召開領導會議，要求分區施策打好防控整體戰，遏制疫情快速上升勢頭。內地一連三日有患者因病離世，周一河南省和四川省各添1宗死亡病例。

廣東周一新增本土病例分別為781宗確診和8,241宗無症狀感染，廣州再多681宗確診和7,957宗無症狀感染。廣州白雲區周一宣布嚴格限制人員流動，直至周五（25日）。該區副區長陳永俊當日在疫情記者會上稱，最近兩天部分病例感染來源不明，疫情形勢嚴峻復雜，控制難度大，經疾控專家與部門會商，希望用5天的時間最大限度阻斷潛在的傳播鏈條。另越秀區中醫醫院宣布於周二起暫停門診、急症、犬傷門診、發燒門診、核酸檢測門診等醫療服務，恢復時間另行通知。

北京周一新增本土確診和無症狀感染病例各274和1,164宗，其中207宗經社會面篩查發現。當日市疫情記者會表示，當地疫情持續處於高位，呈快速上升態勢，地區差異明顯，全市要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，降低社會流動。北京經濟技術開發區新冠疫情防控指揮部辦公室周二呼籲區內居民非必要不流動，居家網上辦公。而受疫情影響，全市多處景點、公園亦於周二起暫停開放，包括北京奧林匹克公園中心、北京野生動物園、頤和園博物館、中國人民革命軍事博物館、以及北京動物園關閉室內場館及大熊貓館展區。