與王毅通話　意外長冀歐中恢復所有對話渠道

中國國務委員兼外長王毅周一（21日）應約與意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）通電話。王毅表示，中歐關係不針對第三方，也不應受制於第三方。塔亞尼則指，希望歐中早日恢復所有對話渠道，包括人權議題。

王毅表示，中方願跟意方保持高層交往勢頭，盡快召開兩國政府委員會聯席會議，加強經貿、財經、科技等領域合作。中方亦願進口更多意優質產品，加強雙方能源轉型、綠色發展、科技等領域合作，推進第三方合作，繼續增加兩國航班，便利雙方人員往來，歡迎更多意企業來華投資興業，並希望意方繼續為中資企業在意發展提供公平、透明、非歧視營商環境。他指出，中方視歐盟為全面戰略夥伴，支持歐盟戰略自主，對歐政策保持穩定性和連續性，希望意大利繼續在中歐交往中發揮積極和建設性作用。

塔亞尼則表示，意方願跟中方共同努力，加強雙邊對話，擴大在經貿、科技、能源、第三方市場等領域合作，進一步推進意中關係發展。他又指，意大利市場對中國企業開放，希望後疫情時期歐中保持並深化旅遊等領域對話合作。雙方亦談及烏克蘭問題，塔亞尼指必須推動任何外交舉措，促進和平解決衝突，避免危險局勢升級。