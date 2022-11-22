安理會審議半島局勢　華籲美採取主動防失控

張軍希望有關各方在半島問題上堅持政治解決方向。

北韓上周五（18日）發射火星17洲際彈道導彈，引來國際譴責。聯合國安理會周一（21日）召開會議，審議朝鮮半島局勢。中國常駐聯合國代表張軍表示，中方對半島局勢感到關切，希望有關各方堅持政治解決方向，相向而行，防止局勢輪番升級甚至失控。美國駐聯合國大使托馬斯‧格林菲爾德則稱，將推動安理會發表主席聲明，就北韓發射導彈和影響局勢穩定的行為追責。

張軍出席會議並發言，指半島局勢緊張升級不符合任何一方利益，半島也承受不起局勢進一步惡化的危險，各方應保持冷靜克制，謹言慎行，避免採取任何可能升級緊張局勢、導致誤判的行動，防止事態發展陷入惡性循環。他呼籲回到正確途徑，重啟對話，美國應採取主動，展現誠意，提出現實可行的方案，正面回應朝方合理關切，推動對話早日由形式變為現實，並堅持推進半島無核化進程，同時在停止軍演、緩解對朝制裁方面拿出實際行動。

張軍認為，安理會應在半島問題上發揮建設性作用，不應一味對朝譴責施壓；又指中俄在安理會共提的涉朝決議草案有助緩解北韓人道局勢，營造對話談判氛圍，推動實現政治解決，希望各方積極考慮。他強調，中國始終堅持維護半島和平穩定，堅持實現半島無核化，推動建立半島和平機制，通過對話協商解決問題。

主席聲明必須獲安理會15個成員國一致同意，但中國和俄羅斯有保留。托馬斯‧格林菲爾德批評中俄阻撓，令安理會多次未能對北韓採取實際行動，將東北亞以至全世界置於危險中。她在會後代表日韓等14個國家發表表明，支持譴責北韓發射洲際彈道導彈，要求安理會限制北韓發展武器計劃。

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