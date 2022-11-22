捍衞台灣不投降　綠營21縣市長候選人全簽署

台灣九合一選舉進入倒數，民間團體發起簽署「不投降承諾書」活動，結果於周二（22 日）出爐，全台共263名候選人簽署。在政黨方面，民進黨提名的21名縣市長候選人全部簽署，國民黨、民眾黨候選人則無一簽署。發起活動的民團呼籲，面對中國大陸武力威脅，為捍衞台灣、守護家園，選民請投票給有簽署承諾書的候選人。

民團「台灣獨立建國聯盟」主席陳南天表示，中國大陸共產黨第二十次全國代表大會後，大陸對台態度愈趨強硬，不承諾放棄對台使用武力。他批評國民黨、民眾黨的6個直轄市長候選人未簽署承諾書，是「不敢面對現實」，又指「誰是敵人誰是同志，奸細在哪都知道了」。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩強調，台灣島內雖然有主張統一的言論自由，但絕不能接受大陸以武力、經濟脅迫、資訊戰方式吞併台灣，提醒對大陸不能再抱持任何幻想。台灣教授協會副會長陳俐甫則指出，捍衞台灣絕不投降是一種價值立場，不要選出一個很會替敵人做事的人，寧可平庸也不要邪惡。台灣基進黨秘書長王興煥表示，這次地方選舉結果將影響2024總統選舉，國際都在看台灣會做出怎樣的決定，台灣必須有憂患意識、抵抗意志及備戰決心，這個承諾書就是一種展現。