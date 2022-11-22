本月累計25.3萬人染疫　內地加強整治層層加碼

國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔周二（22日）表示，各地正進一步加大力度整治層層加碼問題，尤其針對隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取靜默管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等問題。同時各地暢通群眾投訴舉報渠道，確保二十條優化措施落實到位、落地見效。

胡翔在周二舉行的國務院聯防聯控機制記者會上表示，近期聯防聯控機制綜合組通過視像會商、調度和培訓等多種方式，部署調度各地推動落實二十條優化措施。國家衞健委、國家疾控局在派出15個疫情防控工作組的基礎上，進一步加強甘肅、河北等省工作指導力量，持續加強對重點省份疫情處置指導，要求以快制快，堅決控制住疫情擴散蔓延勢頭。

談到目前內地疫情形勢，會上指當前本土疫情仍然嚴峻複雜，部分地區的疫情擴散速度加快，防控難度不斷加大。本月以來，內地累計報告25.3萬宗感染病例，近一周平均每天報告2.22萬宗，較上一周增長了一倍。人口密集城市成為疫情防控的重點地區；像廣州、重慶，由於人口規模大、人員流動性強、高校等重點場所集中、人員聚集活動多，加劇了疫情傳播擴散的風險和防控難度。內地要堅持第九版防控方案、落實二十條優化措施，採取更堅決、果斷的措施，盡快遏制住疫情擴散蔓延的勢頭。