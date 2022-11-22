穿軍服宣誓投共當內應　台軍上校被控貪污

台灣金門在地記者邵維強被大陸吸收，在金門發展組織，與時任金門守備大隊上校大隊長、現任陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官向德恩接觸，每月提供4萬元（新台幣，下同，約1萬港元）內應費，要向男穿軍服向大陸宣誓效忠，一旦兩岸開戰會為陸方效力。高雄地檢署周二（22日）偵結，依貪污等罪起訴向男，要求判囚12年。

檢方指出，向男因前妻的關係結識退伍後成為某媒體集團子公司總監的邵男，熟落後邵男2019年10月表明「支持兩岸和平統一」，並允諾幫助向男在台軍平步青雲將其招攬。向男前年1月拍攝身穿軍服、宣誓簽署投降承諾書的影片，承諾兩岸發生戰爭時在工作崗位上盡力協助大陸，完成和平統一的使命。向男多次利用職務之便，向台軍高層刺探軍情，據指共收取56萬元（約14萬港元），但他稱只收了12萬元（約3萬港元）。

檢方指向男從軍35年，理應較一般人更明白效忠的重要性，但卻貪圖私利向敵人表忠，為背叛台方的行為，嚴重危害台灣安全。檢方痛批，近年大陸間諜滲透行為更甚於以往，若不嚴懲軍人背叛行為實難收阻嚇投敵之效，建議法院判處向男上述刑期並褫奪其公權，以儆效尤。邵男則由金門地檢署起訴，台媒形容今次間諜案反映「前線淪陷」。