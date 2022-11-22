起火工廠多僱用本地女工　商業訊息顯示無人參保

河南省安陽市文峰區（高新區）寶蓮寺鎮某工廠周一（21日）下午發生火警，造成38死2傷慘劇。有當地人稱，工廠是做棉衣棉褲的，員工大多是當地女性。有內媒通過國家企業信用訊息公示系統網站查詢涉事公司2021年年報發現，該公司參保人數為零。

起火廠房位於寶蓮寺鎮上的小營社區轄區，原本叫小營村，近5、6年村裏開設了很多廠房，包括事故中主要從事針織服裝的廠房。在該廠旁邊開設超市的陳師傅表示，該廠員工都住在附近，遇難者年齡從30多至70多歲，包括他一名60多歲的親戚。另一附近村民吳斌（化名）的70多歲母親，10天前剛到出事的廠區上班，日薪約30至50元人民幣（約33至55港元）。吳斌周一得悉工廠起火便趕到現場，眼見很多人從一樓跑出來，但母親卻被困在二樓。當晚6時許，村裏醫生通知他採樣以便比對親屬DNA，之後在家等消息，但直至周二（22日）中午都沒音信，相信其母已凶多吉少。

據內地商業登記查冊網站資料顯示，起火廠房所屬的安陽凱信達商貿有限公司成立於2007年，經營範圍為五金批發、專用化學品銷售、家具建材銷售、服裝鞋帽批發等。公司法定代表人康某，曾分別擔任7家公司法定代表人，目前5家已注銷或被吊銷登記，公司其餘5名股東也姓康。在近3年的企業訊息公示中，該公司的社保人數均為零。另於2020年，該公司曾因非法佔地被罰款8.19萬元人民幣（約9萬港元）。