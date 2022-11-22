連花清瘟斷市假冒商品湧現　藥廠聲明將追究

河北省石家莊市在國務院公布進一步優化防疫二十條措施後，早前宣布取消全員核酸檢測，有市民擔心放寬防疫政策恐造成大量感染，以致當地出現連花清瘟膠囊搶購潮。該藥生產商以嶺藥業周一（21日）發聲明稱，近期市場上出現多款假冒該公司推出的商品，公司保留追究權利。

聲明指出，近期市場上出現名稱為「連花清溫茶」、「鏈花清溫茶」、「蓮花清溫膏」、「蓮花清溫口服液」、「蓮花清溫植物飲料」及「蓮花清溫丸」的商品，均非以嶺藥業生產、銷售或授權生產、銷售。「連花清瘟」、「連花」、「連花清」、「連花清菲」為以嶺藥業依法註冊並獲得商標專用權的商標；該公司生產的連花清瘟膠囊，外觀設計專利未授權他人使用；對生產、銷售假冒、混淆公司產品及其他侵犯公司商標專用權等合法權益的行為，公司保留追究責任人相關法律責任的權利。

連花清瘟賣斷貨的消息傳出後，該市市委強調調整防疫舉措絕非「全面開放」，隨後市內各區亦恢復開放部分免費核酸檢測採樣點。到了周日（20日），石家莊市再發出通知稱，自周一至周五（25日）午夜12時，該市6個區將開展全員核酸檢測。