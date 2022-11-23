美媒：華派使團訪美　防兩國關係脫軌

美國傳媒周一（21日）引述消息報道，中美兩國領導人上周一（14日）在印尼峇里島會面前夕，北京曾派遣高級別代表團赴美，與獲視為「中國人民老朋友」格林伯格（Maurice R. Greenberg）等人組成美方團體會面。雙方在會上曾討論台灣問題，也商討有可能合作領域，包括俄烏戰爭及北韓問題等。

《華爾街日報》報道，因應格林伯格今年夏天曾公開表明支持美方繼續與中國接觸，且宣布成立一個由美國高級商業及政策領袖組成小組，中方隨後也設立類似小組，並於本月派出高級別代表團赴美，其目的旨在向美發出信號，包括表明打算防止兩國關係脫離正軌，加強雙方溝通之餘，也為雙方面對更大程度競爭做好準備。

報道續指，雙方小組於本月10及11日各派13名代表參與討論，其中美方代表團強調台海和平必要性，而中方小組則重申統一重要性。其中一名與會者聲稱，中方曾在會上暗示，中國或願意在俄烏戰爭及北韓等地緣政治事項與美方合作，前設條件是華府在台灣等問題需尊重其核心利益，以及放寬向華企出售高科技的限制。

據中國人民外交學會官網顯示，中國人民外交學會會長王超率團訪美，其他成員包括中國商務部前部長陳德銘、前駐美國大使崔天凱及中國人民銀行前副行長朱民等。他們本月10及11日曾與格林伯格等人會面，還拜會美國前國務卿基辛格等人。