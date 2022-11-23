安陽工廠大火4人被控制　市委書記鞠躬致歉

河南省安陽市文峰區（高新區）寶蓮寺鎮平原路凱信達商貿有限公司的工廠周一（21日）發生大火，造成38死2傷。安陽市市長高永周二（22日）在新聞發布會通報，目前共有4人被公安部門控制；安陽市委書記袁家健在會上向全社會鞠躬致歉，強調會吸取教訓，扛牢抓好安全生產主體責任。

高永表示，正對遇難者進行身份確認和善後工作，公安部門已控制事發公司2名疑犯及尚鑫服裝有限公司2名負責人。高永又指，這宗事故造成重大人命傷亡，教訓十分深刻，下一步將妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，嚴肅追究責任。當局亦會立即在全市範圍內開展地氈式、拉網式安全隱患排查和專項整治，切實加強重點行業領域安全監管，強化應急管理。

火災發生後，消防救援力量抵達現場開闢外部救生通道，組織人員疏散，89名群眾先後從火場成功逃生。安陽市消防救援支隊政委呂軍表示，累計出動63輛消防車、240名指戰員參與救人滅火，經過18小時完成救災。他指出，事故暴露出企業對員工消防安全教育培訓不夠，沒有有效開展滅火和應急疏散演練。當局下一步將開展火災隱患排查整治，最大限度地降低火災風險。