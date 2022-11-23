工廠火災大批人沒法逃生　網民質疑消防違規

河南省安陽市一間工廠周一（21日）下午突然起火，造成重大傷亡。針對大批員工未能順利逃生，引來網民討論。周二（22日）有網民留言稱，事發時在工廠內工作的員工應有時間逃生，質疑為何有那麼多人遇難，「廠房只有兩層，跳窗也不至於被燒死，難道窗戶被封死了」。應急管理部等相關部門已介入調查，網民希望可盡快完成調查。

有網民指出，起火的凱信達商貿有限公司經營有化工物品，包括油漆、顏料、橡膠等，大火發生後很快冒出大量濃煙，「很多人可能會瞬間窒息來不及逃生」。另有周邊商戶表示，起火的廠房是在二樓的一家內衣廠，此是兩層的鋼結構廠房，一樓起火後大火瞬間蔓延至二樓，該層員工多為中老年人，行動可能沒有年輕人迅速，再加上火勢迅猛，所以來不及逃生。

另有網民質疑，兩層廠房的高度實際只有一層樓的高度，從窗戶跳下，即可逃生，質問：「難道是窗戶位置太高，中老年員工無法攀爬？」亦有網民要求當局調查廠房內的消防設備等是否涉及違規行為，「消防通道有否被堵塞，出口的門有沒有被鎖上，是否有違反消防安全的各種情況」。惟上述說法未獲得官方回應，仍需當局調查核實。