連續3日本土新冠逾6千宗　孫春蘭要求加快建方艙

內地本輪新冠疫情中，除廣東省最為嚴重，重慶市新症亦持續創新高。重慶周二（22日）新增6,943宗本土病例，分別為215宗確診和6,728宗無症狀感染，連續3日新症超過6千宗。正在當地調研指導疫情防控工作的國務院副總理孫春蘭表示，以更加堅決果斷的措施在最短時間將疫情圍住、撈乾、撲滅，把防控工作做得更到位更精細，力爭用最短時間建設無疫社區。

孫春蘭周一（21日）到當地寸灘方艙醫院施工現場視察時，稱要加快建設，千方百計增加床位儲備，盡可能多地把感染者收治進來。她周二在市疾控中心聽取此輪疫情流調溯源報告，強調要把防控工作做得更到位更精細，力爭用最短時間建設無疫社區；要求核酸檢測要做到不落一戶一人，對篩查出的感染者要第一時間轉運收治。

該市沙坪壩區有小區居民核酸檢測顯示受感染，半夜被強行轉運隔離，但覆檢結果無感染，質疑核酸檢測造假。沙坪壩官方周二透過微信公號回應稱，周一晚天星橋街道荔枝園小區兩名居民因單管核酸檢測顯示受感染，期間有其他居民質疑核酸檢測不可靠，兩人於是即場接受快速抗原檢測，其中一人檢測結果為無感染。其後醫護人員即場再次替其進行單管核酸採樣，翌日結果仍顯示受感染。根據國務院印發通知，如核酸檢測顯示受感染，不論抗原檢測結果如何，接受檢測者均視作受感染並接受轉運治療。因此事件中兩名居民被轉運，完全符合流程和防疫要求。