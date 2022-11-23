傳鄭州富士康爆警民衝突　員工不滿遲派獎金

河南省鄭州市富士康廠區繼早前爆發新冠疫情，引發員工大規模「逃亡」後，周三（23日）網傳影片顯示，廠區有員工跟身穿防護衣的警員及工作人員對峙，期間疑有員工被毆打，更有警員向民眾施放催淚氣體，有人受傷頭破血流。有傳事件起因是員工不滿廠方更改合約，延遲發放獎金。目前富士康所屬的台灣鴻海集團以及當地官方均未就消息回應。

周三Twitter流傳影片顯示，過百人在街上聚集，跟數十名警員對峙。另有同樣身穿防護衣的人用棍毆打倒地的民眾，亦有聯群結隊的群眾衝過路障，甚至包圍並搖晃警車。有聲稱是周三凌晨拍攝的影片則顯示，警員在街上施放催淚氣體，一時間煙霧瀰漫。

綜合外媒報道，衝突起因為員工不滿富士康鄭州廠更改合約內容，包括員工需工作多60多天才能拿到首期3,000元（人民幣，下同，約3,300港元）的全勤獎，第二期等額的獎金更延至明年5月才發放。而時薪員工於明年2月15日工期結束後續簽，薪金將由現時的30多元（約33港元）降低至20多元（約22港元）。

報道另指，員工除不滿廠區處理廠內感染個案以及隔離的手法，又投訴膳食差。外媒曾就事件向台灣鴻海集團和美國蘋果公司查詢，但兩者均拒絕評論。近日內地疫情於高位徘徊，過去一星期每天新增2萬多宗病例。河南周二（22日）新增851宗本土病例，鄭州周一（21日）通報1宗死亡病例。