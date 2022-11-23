男子擅離隔離房間遭跪壓　民警道歉官方調查

內地近日網傳一名男子疑無遵守防疫規定，遭防疫人員跪壓在地，場面與當年美國黑人男子弗洛伊德遭白人警員跪頸相似，引起關注。寧夏銀川市興慶區疫情防控工作指揮部周二（22日）晚通報指，涉事男子擅自離開隔離房間，一度情緒激動，針對處置過程中出現的執法問題，當事民警已向男子當面賠禮道歉並獲得諒解。

通報指，事發於本月1日早上近11時，涉事彭姓男子違反防疫隔離規定，擅自離開隔離房間由消防通道下樓，從酒店1樓後門衝出。執勤民警發現後立即追趕，在距離酒店約50米處攔住他。彭男自稱有精神病，雙手插入衣兜，為防止其隨身攜帶危險物品，造成社會危害，民警遂搜查並控制他，再送回隔離房間，工作人員當日陪同彭男前往醫院就診。片中穿藍色馬甲的是銀川公安機關參與維護疫情防控秩序的民警，其他兩名制服人員分別是民警和輔警，有關部門已成立調查組調查。

山西省周二亦傳出類似事件，網傳太原市小店區城管執法人員跪壓貨車司機頭部。小店區人民政府辦公室周三（23日）發通報指，事發於周一（21日）下午4時許，小店街辦聯合執法隊在小店區昌盛東街鳳凰北路口執法期間，與輕型廂式貨車王姓車主發生肢體衝突，之後雙方均報警。公安機關與紀委監委已介入調查，將根據調查結果依法依規嚴肅處理。