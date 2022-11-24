一家5口涉經營人蛇集團　賣豬仔到柬埔寨詐騙

台灣新北市有一家5口均涉嫌經營人蛇詐騙集團，以家族在柬埔寨經營賭場生意，可獲豐厚報酬為由，拐騙2名求職者赴柬後，再以7,800美元（約6.1萬港元）賣給其他詐騙集團，從事詐騙機房工作。若求職者違反規定，會遭到凌虐、毆打及電擊。新北地檢署介入調查後，依刑法意圖營利以詐術使人出國等罪嫌，將其中2人起訴，其餘3人另案調查。

檢方調查發現，涉事吳姓家庭分工合作，人蛇詐騙集團首腦吳男負責與柬埔寨犯罪集團接洽聯絡，並操縱境外人口買賣事宜。次子是主要幹部，負責在柬埔寨接洽被害人及販賣、轉賣人口，並與當地不法詐騙集團合作，抽取高額報酬。吳男前妻朱女管理財務工作，其餘子女負責招攬「員工」和辦理護照等工作。

台灣人被帶到柬埔寨賣豬仔的新聞近日頻頻爆出，令不少民眾得悉此類詐騙手法，提高警覺。吳男次子曾在社交軟件上抱怨，「他們要擋我財路…報個屁」。今年7月間，上述兩名應聘人藉口患病，需緊急返台求醫，趁機報警求助。檢方調查後依刑法買賣人口、媒介買賣人口、意圖營利以詐術使人出國，及違反人口販運防制法等罪嫌，起訴朱女及女兒，吳男等3人另案處理。