內地發布首個商業太空飛行器　料2024年首飛

商業航天公司未來航宇周二（22日）在一個航天產業論壇上，正式發布內地首個商業太空飛行器「FutureX未來探索空間飛行器」。未來航宇透露，該太空飛行器將於2024年實現首飛。

在海南省海口市舉行的「2022中國航天大會‧商業航天產業國際論壇」上，未來宇航研究院始創人牛旼介紹FutureX未來探索空間飛行器有三大特點。首先是動力、燃料、控制、通信、載荷模塊化設計；其次是建立標準適配接口，使星箭接口解耦合；最後是型譜化產品，從衞星多軌道部署到在軌維護，分階段迭代研發。該飛行器是具備自主飛行能力、能長期在軌駐留和服務的多功能軌道轉移飛行器平台；可攜帶多顆微小衞星部署到不同軌道，能根據需求攜帶不同載荷模塊執行太空實驗、太空碎片清理和其他在軌服務任務。

未來宇航稱，FutureX未來探索空間飛行器的研製，將為內地商業太空運輸系統提供一種低成本、靈活、快速、多用途的平台產品，打通衞星快速組網和精準入軌的最後一公里。通過與現役運載火箭的組合，該飛行器可實現一次發射滿足異軌多星軌道部署，或同軌多顆衞星的組網軌道部署；減少星箭對接協調成本，降低整體星座部署成本，提升火箭運載能力，加速衞星星座部署。