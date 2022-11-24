盜伐逾2.2噸珍貴木材　疑犯困溪邊就擒

台灣盜伐林木的「山老鼠」問題一直都未能完全解決，執法人員周一（21日）於大安溪溪床進行特遣勤務時發現一輛可疑越野車，對方一見查緝人員就加速逃離，他們立即前後包抄，最終車上人被卡在溪床上束手就擒，檢獲逾2.2噸的珍貴木材。全案依違反森林法和刑法竊盜罪，把疑犯移送苗栗地檢署偵辦。

警政署保安警察第七總隊第五大隊與林務局東勢林區管理處組合人力，到大安溪上游林班地執行深山特遣勤務，並於周一下午2時在大安溪事業區第84林班地日向溪口溪床發現一輛疑似載運木頭的無牌拼裝越野車，隨即喝令其停車，但對方加速逃逸。該車在執法人員前後包抄下受困溪邊，更險翻車。警方檢視車上以帆布覆蓋的3根木材，確認為珍貴肖楠木，粗略估值約31萬元（新台幣，下同，約7.7萬港元）。

警方當場扣查賴姓司機及其無牌拼裝的越野車、一部手機及鏈鋸等作案工具以及肖楠木，及循線追查賴姓疑犯及其可能的同夥。警方呼籲民眾勿以身試法，違者可依森林法處1至7年有期徒刑，如牽涉貴重木材可加重刑期二分之一並併科100萬至2,000萬元（約25萬至500萬港元）罰金。