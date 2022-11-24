鄭州富士康員工獲離職補貼　廠區衝突暫平息

河南省鄭州市富士康廠區周二（22日）傳出員工因不滿公司擅改合約而觸發大規模抗爭，爆發激烈警民衝突。網傳員工不滿拿不到離職返鄉補貼，周三（23日）晚爆發第二輪抗議。富士康所屬台灣鴻海發言人則指，鄭州廠區周三晚已恢復正常營運，並證實會對旗下該廠選擇離職返鄉的新進員工提供每人1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元）津貼。有員工周四（24日）指，離職返鄉補貼已陸續到帳，廠區情況平息不少。

鄭州富士康的新招募員工要求廠方每人派1萬元離職金讓他們返鄉，廠方答應，補貼包含工資、隔離費、誤工費、車費等，員工辦理離職登記後上車前先支付8,000元（約8,800港元），返鄉登車掃乘車碼後4小時內再支付2,000元（約2,200港元）。惟有員工聲稱周三晚公布上述方案不久，掃離職碼工人於9時48分左右發現健康碼變紅，亦有人稱錢到帳後卡被凍結，工人們以各省為單位集結，準備前往市政府，結果廠區內再發生衝突。有畫面可見身穿白色防護衣的人遭員工衝擊，有指前者是富士康保安，並非警察。

網傳最新影片可見，周三晚至少上千人聚集在戶外，他們與疑似武警爆發激烈衝突，員工手持鐵通追打警員，投擲鐵馬和石頭，武警持防暴盾抵抗，現場一片混亂。廠區內有超過20萬名員工，有知情者稱園區很大，多處同時爆發抗議，工人們的訴求不一，有員工參與抗議是因為廠方無通知他們要跟確診者同住，又不為他們做核酸檢測打卡發工資、不派飯，本來是想討要說法，後來變成衝突。

富士康發言人稱，截至周三晚鄭州園區正常運營，新來的部分員工對「工作補貼」提出抱怨，也就是工資以外的獎金或津貼，於是發生衝突。富士康強調，公司嚴格按照合同規定發放所有此類薪資，至於暴力行為，公司繼續與工人和政府溝通，以免再次發生。另有指，鄭州市政府認為衝突是由貴州、四川與山西等省的新進員工引起，已決定不再招聘外省員工。