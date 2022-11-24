候選人頻現負面消息　互相攻訐成日常

台灣九合一選舉選情激烈，台北市歷來是各黨派必爭重地。民進黨派出陳時中競選台北市市長，國民黨派出蔣萬安迎戰，黃珊珊則作為無黨籍候選人加入競爭。外界認為下一屆台北市長會在3人中脫穎而出，但候選人之間的互相攻訐卻比以往更為激烈。

以陳時中為例，他曾任防疫總指揮，早期一度令台灣成為防疫典範，當他宣布參選台北市議員即獲大量民眾支持。然而他卻被對手蔣萬安批評，未能在任內為市民提供足夠的防疫物資。此外，他被拍下出席宴會後，與身邊的女性有過分接觸，惹來非議。他亦在網上分享政治宣傳影片，其中一幕顯示他在廁所探頭偷窺，引發公關災難。

至於國民黨候選人蔣萬安，他稱自己曾在硅谷做律師，熟悉新興產業。詎料被聯電榮譽董事長曹興誠懷疑專業資格，甚至批評蔣只是「打雜律師」。同時亦有人指出蔣自稱「法律博士」非傳統的博士學位，不需提交博士論文，也不能在大學任教，懷疑蔣在學歷「造假」。

在今次選舉，論文涉抄襲也成為不少候選人的噩夢。桃園市長參選人林智堅在7月遭揭發碩士論文抄襲，而被撤銷碩士學位，令他民望插水，最後於8月宣布退選。新竹市市長候選人高虹安的博士論文也涉嫌抄襲，幸獲校方證明清白。