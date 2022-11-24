憂市政府隨時封城　民眾抗疫疲勞

北京的新冠疫情近日在高位徘徊，學校及商店停開，餐飲場所禁止堂食，市內不少人擔心政府隨時封城，陷入抗疫疲勞。

法新社周三（23日）報道，北京的確診數激增，居民難忍模糊且變來變去的防疫限制，對不知措施會維持多久感筋疲力竭。一名化名Elaine的20來歲辦公室女職員坦言：「現在我對所有事感到厭煩，街上空無一人，我想外出用餐，與朋友見面，但這是不可能的。」一名在京的法國女子表示，周一（21日）在男友寓所過夜後，翌日早上因男友鄰居確診而整棟大廈封控5日，「每次我們睡覺，都不知明早會否被困在寓所」。

居民擔心政府會在北京採取上海今春實施的封城手段抗疫，北京巿中心購物區三里屯的購物商場等已關門，人口稠密的中心商業區朝陽區非常冷清。朝陽區一間健身室在5月爆疫時關門，職員徐女士當時索性離京，稱：「我以前工作的健身室許多同事都因為沒有薪水可領，已經離開北京。」

在文物古蹟和政府機關集中的東城區，餐館目前都用桌子圍起來，擺滿外賣，一間麵館的員工王先生透露，自餐飲業只能做外賣，營收大減99%，現在一天只有幾百元人民幣的外賣收入，希望北京巿趕快重新開放，否則無法彌補損失。