入住方艙醫院兩日後　廣州女確診者自縊身亡

廣東廣州市的新冠疫情持續嚴峻，國務院副總理孫春蘭指示要加快方艙醫院建設，廣東多地搶建方艙。廣州市南沙體育館改建的方艙醫院於上周三（16日）開始接收首批新冠患者，一名女確診者入住不到48小時，在廁所內自縊身亡，警方致電家屬稱「排除他殺」。內地部分有關此事的報道遭下架。

內媒周三（23日）報道，32歲死者早前檢測發現確診，上周三送到南沙體育館方艙醫院，至上周五（18日）自縊身亡。死者生前與丈夫住在南洲街上沖村，此地是發生嚴重疫情的城中村之一。她的丈夫指，妻子檢測確診，而他的檢測結果為未受感染，屬於密切接觸者，比她早一天離開租住的城中村，轉運到廣州北部從化區某酒店內隔離，兩地相距近百公里。

死者丈夫後來在上周四（17日）確診，與死者一同隔離的人指，死者當日得知丈夫染疫後，心情變得很低落，說過年不想回老家，怕感染了新冠會被老家的人說閒話。警方從體育館的監控發現，死者上周五徹夜未眠，在館內走動，早上８時多在微信向丈夫轉帳3萬多元人民幣（約3.3萬港元），要他收好。