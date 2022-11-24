九合一選舉最後衝刺　藍綠營密集式造勢

台灣的九合一選舉進入最後倒數階段，藍營和綠營周四（24日）起最後衝刺，民進黨籍的總統蔡英文周四至周五（25日）一連兩日前往5地為黨友造勢，國民黨亦會於周五的選前之夜在6都及16縣市造勢，會為該黨台北市長候選人蔣萬安打造台灣選舉史上最大的舞台。

民進黨表示，蔡英文會在最後黃金48小時內為該黨候選人拉票，她周四會分別到桃園為市長候選人鄭運鵬助選，以及到苗栗為縣長候選人徐定禎站台。在周五的選前之夜，蔡英文重心放在北部，再到桃園為鄭運鵬站台，並會出席新北市長候選人林佳龍的「新北大翻新 板橋勝選之夜」，以及台北市長候選人陳時中的「為台北挺身而出 阿中選前之夜」。

國民黨則會於周五晚全力衝刺，6都與其他16縣市舉行造勢活動，分別採取大遊行、踩街、車隊、選前之夜晚會或感恩歡樂佳年華等形式，而蔣萬安的選前之夜造勢晚會將打造成台灣選舉史上最大、最長的舞台，展現士氣。國民黨周四公布新的催票影片，批評過去2年台灣欠缺新冠疫苗、快篩、藥品與病床，政府公共工程品質低落，弊案疑雲重重，社會安全網也補不起來，詐騙、人蛇與黑道橫行，呼籲全民周六（26日）風雨無阻，出來投票，一起結束糟糕的治理，讓民進黨反省。