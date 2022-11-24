六都選情藍營領先　台北桃園激烈交戰

台灣九合一選舉周六（26日）舉行投票，「六都」台北、新北、桃園、台中、台南、高雄市長選情備受矚目。多個媒體趕在上周三（16日）「封關」前公布最後民調結果，大多顯示現任市長勝算較大，國民黨在沒有現任市長競逐的2都佔優，有望囊括4都。但民進黨認為選情慢熱，民調或難反映實際情況。

在最受注目的台北市市長選戰，多個主流台媒的民調均顯示，國民黨候選人蔣萬安的支持率最高，其中一個民調達41.5%，高於民進黨陳時中的33.2%、無黨籍黃珊珊的22.7%，另一個民調蔣萬安最多更拋離陳時中16個百分點。陳時中和黃珊珊在第2及3位徘徊，但也有一個民調顯示陳時中以34.8%領先蔣萬安的28.71%。

同樣沒有現任市長參選的桃園市，主要是國民黨張善政與民進黨鄭運鵬之爭。主流民調顯示，張善政憑30%或以上的支持率領先，最多與鄭運鵬拉開逾10個百分點的距離，無黨籍候選人鄭寶清和民眾黨候選人賴香伶只有個位數支持率，桃園或由綠轉藍。餘下4都新北、台中、台南、高雄的民調結果均無驚喜，分別由現任市長侯友宜、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁領先主要對手林佳龍、蔡其昌、謝龍介、柯志恩，民進黨只能保住台南和高雄，其餘落入國民黨手中。

有分析指，藍營在2018年九合一選舉大勝，得益於複決式「公投」和高雄崛起的「（韓國瑜）韓流」。但今年九合一選舉因為新冠疫情和負面選舉兩個形勢發展的衝擊，民眾參加大型活動意願不高，加上不同陣營互相攻擊引爆各種醜聞爭議，成為30年來最「冷」、最「臟」的一場選舉，影響層面極大，造就「現任優勢」，對挑戰者不利，甚至影響投票率。就延後投票的嘉義市以外21縣市形勢來看，分析認為地方執政或重現2000年代「北藍南綠」的政治版圖。