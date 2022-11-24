台增逾1.6萬宗本土新冠　連江縣時隔220日再清零

台灣周四（24日）公布新增16,015宗本土新冠病例，另多65人疫歿。連江縣同日清零，無新增病例。指揮中心發言人莊人祥表示，該縣對上一次出現零新增是今年4月18日，至今220天。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，特殊重症新增2例，分別為6個月大男嬰及1歲男童。半歲大男嬰未曾接種新冠疫苗，早前陸續出現發燒、皮疹症狀，入院檢查後住院，經藥物治療後好轉，目前已出院。1歲男童沒有慢性病，曾出現發燒、皮疹、紅眼、腹瀉症狀，目前仍需留院治療。

衞福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝周三（23日）指，12月初起口罩令會分為2至3個階段開放，第一階段是室外不戴、室內戴，如果情況沒有太大變化，大概12月初就會上路。至於特殊的室外擁擠場合（如跨年活動）能否脫口罩，則有待觀察後公布。第二階段是開放室內免戴口罩，但特殊場合要戴，比方說火車、高鐵、捷運、醫院或長照中心等，目前考量冬季呼吸道病毒較盛行，這個階段的上路時間可能稍晚，還沒有時間點，必須審視當下疫情發展、國外經驗並經專家評估後決定。

指揮中心周四強調，12月初第一階段的口罩令鬆綁不包括歲末大型活動，跨年防疫措施是鬆是緊，有待觀察本土疫情、變異株發展和冬季呼吸道病原體反彈狀況後決定。