全省增建方艙醫院　傳惠來縣要求村民遷墳徵地

廣東省的新冠疫情持續在高位徘徊，省政府加緊建設方艙醫院，廣州市已啟用19間，開放床位近7萬張，陸續收治無症狀感染者和輕症患者。近日網上流傳廣東揭陽市惠來縣要求村民緊急遷墳，以徵用土地建方艙醫院。

廣州市黃埔區和增城區等多地部分區域自周四開始實行臨時管控措施，越秀區和荔灣區等部分街道開展核酸檢測「應檢盡檢」。中山大學附屬第一醫院發通告指，因疫情防控需要，該院門診周四停診一天。廣州地鐵二號線及五號線的廣州火車站多個出入口封閉；從化區6個鎮街中小學、幼兒園暫停線下教學。

上周六（19日）起，網傳一份蓋有廣東省惠來縣神泉鎮人民政府的印章，標題為《緊急遷墳公告》，寫着「省委要求每個縣必須有一個方艙」，故徵用土地，號召村民緊急遷墳。公告強調，在神泉鎮神農村被征地範圍內的墳墓現需全部遷移，村民於公告發布起兩日內自行完成遷墳，逾期未遷出的視為無主墳處理，統一組織遷移。

另廣東、安徽和貴州等多地下調核酸檢測價格，多人混檢價格均已低於每人每次3元（人民幣，下同，約3.3港元），單人單檢約13至14元（約14至16港元）。