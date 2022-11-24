女教師家中上網課　突然遭丈夫掐頸慘叫

內地周三（23日）網傳一段影片顯示，一名女子在家中坐在電腦屏幕前上網課期間，突然被一名男性掐住頸部，二人離開鏡頭後傳來女子尖叫聲。片段曝光後，有網民爆料指片中女子是河南省新密市的中學教師，男子是她的丈夫，女教師屢遭家暴。新密市公安局同晚表示，夫婦事後經已和解。

知情網民聲稱，片中女教師姓陳，於河南省新密市實驗高級中學任教，「這是家暴第N次了」。當時學生報警，學校則告知學生不准傳播事件及片段。新密市公安局青屏街派出所人員表示，確實曾接獲報案，時間大概是周一（21日）上午10時許，報案人稱老師上網課時遭家暴。警員到場了解，當時陳老師丈夫問她有否吃飯，陳老師沒回答，之後便出現上述畫面。事件屬家庭糾紛，經警員介入後兩人已和解。

有指陳老師事後遭校方處分，新密市教育體育局周四（24日）闢謠，指學校知悉事件後第一時間到女教師家中慰問，了解情況。當地婦聯的工作人員稱，已對打人者進行嚴肅批評教育，男方認識到自己的錯誤，保證不會再出現這種情況。至於被打女教師身體無大礙，也恢復正常教學。