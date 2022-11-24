未婚懷孕被迫簽婚前協議　唐山女引產送嬰屍到男家

河北唐山一名女子早前未婚懷上男友的孩子，二人於是論及婚嫁，男家卻強迫女子簽署不平等的婚前協議。她不甘受屈，在懷孕5個月時到醫院做人工流產手術，再把嬰屍裝箱送到男家。

內地傳媒周四（23日）報道，20歲王姓女事主與22歲常姓男友相處融洽且感情深厚，懷孕後便談婚論假，男家不反對婚事，但要求王女簽署婚前協議，提出6項條款，包括王女主動放棄9.5萬（人民幣，下同，約10.4萬港元）彩禮；雙方暫時不領證；男方目前所有財產皆為婚前財產而與女方無關；如果離婚，女方無權分割上述房產。若兩人婚姻關係持續期間男方過身，房產由男方父母繼承，與女方無關；兩人婚前、婚後的財產與債務歸各自負責；協議一式兩份，經兩人簽署及按手印後，等同於法律效力。

王女對協議感到憤怒，衝到男家大肆破壞，又到醫院做人工流產手術，把胎兒遺體裝在發泡膠箱內送到男家。常男父母收到嬰屍後情緒失控，抱箱崩潰大哭，在家門前倒地滾來滾去，不少人圍觀並拍片。

事件曝光後，網友認為若非男方父母從中作梗，王女與常男應該早就修成正果，女方現時利用最極端手段來警告男方不要過分踐踏自己的尊嚴，而現在傳出二人將於明年1月舉辦婚禮。