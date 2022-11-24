台美官員討論21世紀貿易倡議　盼年底簽雙邊協定

台灣行政院政務委員鄧振中周四（24日）表示，在剛結束的亞太經濟合作會議（APEC）期間，與美國貿易代表戴琪談及「台美21世紀貿易倡議」，雙方對目前進展均感滿意，又希望盡快舉行下一次談判，早點取得成果。他稱，台灣目前仍希望年底前能簽定台美雙邊貿易協定。

鄧振中周四出席行政院會後見記者稱，這次與戴琪的會面機會相當多，當中包括討論從今年6月開始推動的「台美21世紀貿易倡議」。到目前為止，雙方都對已舉行多次工作會議感到滿意。至於下次開會的時間，他透露目前尚未做出決定，雙方都一致認為要盡快展開，不過維持彈性。對於會議舉行地點，鄧振中告訴美方希望可以在台北開會，萬一不行，台方也相當願意前往美國。

鄧振中又提到，他這次在泰國舉其他國家代表談的重點有3項，包括推動新南向政策、與各國關係增進方法，以及爭取各國支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。這次APEC會議除墨西哥外，多數CPTPP會員國都有代表出席，各國立場相當一致，要先處理英國入會，才會審查其他國家的入會申請。