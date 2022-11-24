防邪教辦前副主任彭波受賄　一審判囚14年

中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波受賄一案，周四（24日）於江蘇省無錫市中級人民法院一審公開宣判，彭波以受賄罪被判處14年有期徒刑，罰款500萬元（人民幣，下同，約554萬港元），對其受賄所得財物及孳息予以追繳，上繳國庫。彭波當庭表示服從法院判決，不上訴。

經審理查明，彭波於2006年至2018年任職中央外宣辦網絡新聞宣傳局副局長、網絡新聞協調局局長、網絡新聞應急事務局局長、國家網信辦專職副主任、中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任期間，利用職權為他人在促成訴訟和解、拓展網絡業務、網絡信息管理、違規辦理土地轉讓手續等方面謀取利益，直接或通過親屬非法收受他人財物共計折合5,464萬多元（約6,060萬港元）。

法院認為，彭波利用職務上的便利，或利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，其行為構成受賄罪。鑑於他到案後主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，如實供述其他受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳，依法可對其從輕處罰。