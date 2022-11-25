中紀委監委披露賭波禍害　多名年輕幹部欠巨債

內地中央紀委國家監委網站周四（24日）發文披露多宗年輕幹部，因足波賭博欠下巨債，甚至犯法入獄的案例。有90後幹部因網上賭波欠下近2,000萬元（人民幣，下同，約2,200萬港元）巨債，單是打印其流水帳目便用了近兩包A4紙。

90後幹部鐘垚楨在浙江省嘉興市不動產登記服務中心經濟技術開發區分中心工作，於大學期間就涉賭，他因網絡賭波欠下近2,000萬元債務。為了還債，他夥同同事利用職務便利，收取房產中介及客戶的好處費，給國家稅收造成嚴重損失。他涉嫌職務犯罪的案件，已在嘉興市秀洲區人民法院開庭審理。

另一名事主是80後警長陳科，原屬廣西自治區南寧市公安局交警支隊，他於2014年巴西世界盃開始在網上賭波，注碼愈賭愈大，最終不僅輸光積蓄、賠上樓房，還欠下巨額賭債。為了還債，陳科主動接觸涉嫌交通違法的人，以協助免於吊銷駕駛執照等名義收取好處費。在2019年1月至2020年11月，陳科非法收受款項共60多萬元（約66萬港元）。今年2月，他因犯受賄罪被判有期徒刑2年5個月，罰款15萬元（約16.6萬港元）。