九合一選舉前夕最後衝刺　候選人四出拉票

台灣九合一選舉將於周六（26日）舉行投票，當日將不可作任何候選人宣傳或公布民調結果。周五（25日）進入倒數一天，國民黨以台北市的「奮戰勝選之夜」為主軸，進行六都電視合體大造勢。民進黨重點鎖定桃園市、新北市與台北市，號召支持者投票。台灣民眾黨除有新竹市晚會，也將參與無黨籍台北市長候選人黃珊珊選前之夜。

黃珊珊與現任台北市長柯文哲周五上午在市區乘搭宣傳車掃街，從北投區出發，開往士林、大同和中山區。柯文哲當晚將趕往新竹市替同為民眾黨的市長候選人高虹安選前之夜站台，再返回台北替黃珊珊站台。爭取連任的民進黨台南市長黃偉哲，當日上午到永康區傳統市場拜票，再展開車隊掃街。他強調，選前之夜輕鬆但不放鬆，「希望競爭對手都能君子之爭，有始有終」。

台灣總統蔡英文周五晚將出席桃園市長候選人鄭運鵬、新北市長候選人林佳龍和台北市長候選人陳時中的3場造勢晚會。副總統賴清德則出席南投縣候選人蔡培慧、彰化縣長候選人黃秀芳、台中市長候選人蔡其昌等多場晚會。國民黨主席朱立倫選前最後兩天均陪同桃園市長候選人張善政車隊掃街，強調對其有百分之百的信心，另指摘蔡英文對國民黨的抹黑造謠罄竹難書。

各鄉鎮市公所選務作業中心周五點算選票，工作人員點算後，重新包裝核章封存，再於周六運送到各票站。其中雲林縣共617個投開票所，選舉人數近56萬人。嘉義縣亦開始點算選票，其中梅山鄉、阿里山鄉及竹崎鄉23個投開票所因位處偏遠山區，將由投開票所主任管理員領出選票，再由警方護送至駐地派出所封存保管。