中國海警船搭載76毫米艦炮　入釣魚島海域

繼上周有中國海警船搭載迄今最大的76毫米艦炮，駛入中日有主權爭議的釣魚島海域毗連區巡航，日媒周五（25日）報道，搭載該艦炮的中國海警船，當日早上首度進入釣魚島海域。截至目前，當日有4艘中國海警船駛入釣魚島海域。

日本海上保安廳表示，中國海警局兩艘船於周五早上10時許，駛入釣魚島最東端的赤尾嶼海域。其中一艘「海警2204」主要是軍用船艦，搭載76毫米艦炮。同日凌晨2時40分左右，已有兩艘在釣魚島周邊航行的中國海警船，相繼駛入大蛇島海域。「海警2204」於本月15日首次被發現在釣魚島海域毗連區出沒，周五則首次駛入釣魚島海域，海上保安廳的巡邏船發出警告，要求對方離開。

今年以來，日本錄得中國海警船駛入釣魚島海域，截至周五已有26次。中國海警船此前最大的艦炮為37毫米，海上保安廳艦炮最大為40毫米。分析認為，中國海警接收了海軍船艦等，正在推進「第二海軍化」。日本第11管區海上保安總部（那霸）總部長一條正浩周四（24日）表示，有必要考慮提高射程和威力，同時強調警備工作包括艦炮大小、戰術在內評估，可充分應對。