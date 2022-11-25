選民重視九合一候選人政績　唾棄抄襲論文及賄選

台灣九合一選舉倒數一天，各陣營加緊拉票作最後衝刺，不少選民亦決定好將票投哪位候選人。東網記者在台灣多地採訪當地民眾的心聲，不少人都表示，候選人的政績及執政能力，較能左右他們的投票決定，政黨和兩岸問題較少着墨。亦有民眾對賄選問題和抄襲風波反感，後者是選舉攻擊手段，但涉事候選人是自己挖坑給自己跳，更有人直言絕對唾棄這些候選人。

81歲台北市民、退休新聞媒體工作者姚家遂表示，支持國民黨的蔣萬安當選台北市長，因他是三名候選人中最年輕，學歷最高，目前市政有許多問題待改革，其政見很明確又實際。姚認為，台北市長選戰的層級不必拉高到選總統層次，畢竟市民只是希望能改善生活而已。姚指出，這屆選戰不如以往般激烈，選戰逼近，大街小巷並不像以前充滿吵雜聲音；又直言絕對唾棄候選人抄襲論文及賄選，因為是不誠實的政客；同時覺得確診者不能投票，剝奪了其權利，並不公平。

45歲新北市民黃智羣支持國民黨籍新北市長連任，並期許蔣萬安未來能更積極與侯友宜合作，創造雙北建設繁榮，蔣萬安當選台北市長對雙北合作有加分效果，讓兩岸政策維持穩定。43歲台中市民曾千旆亦支持國民黨籍台中市長盧秀燕連任，至於台北市長則比較支持無黨籍的黃珊珊，因她對市政較熟悉，而民進黨的陳時中某些做法令人質疑其誠信。曾指出，今屆選舉或因疫情不像上屆討厭民進黨的氛圍濃厚，國民黨的氣勢也不如前。45歲台南市民鄧明仁支持民進黨的黃偉哲連任台南市長，因他在爭取產業升級及城市行銷有政績。

25歲高雄市民、大學研究生周筠喬支持民進黨籍高雄市長陳其邁連任，認同他確有政績，包括任內讓台積電在高雄落腳等。她認為論文抄襲風波是在檢視候選人的誠信問題，要求涉事者退選或辭職並不苛刻，而賄選買票仍存在於小區域的議員、鄉鎮長、代表選舉，選民應勇於拒絕。對於18歲公民權的複決公投，周小姐、鄧先生和曾小姐均表支持，年輕人適不適合擔任公職讓選民決定；姚先生反對降低被選舉權年齡，認為18歲無論能力及磨練均不足；黃先生則無意見。

駐台灣記者郭良傑、宋江誠採訪報道