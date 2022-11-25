實驗室出錯　蘭州待轉運人士健康碼顯示無染疫

甘肅省蘭州市七里河區周四（24日）有等候轉運的新冠感染者，健康碼竟顯示核酸檢測無感染。經調查，事件起因為負責檢測的實驗室在錄入檢測異常人員名單過程中出錯。該市衞健委周五（25日）通報，已對涉事實驗室作出處理。國家衞健委周五公布，前一日甘肅新增876宗本土新冠病例，其中804宗於蘭州市發現。

通報指出，蘭州市七里河區周四依據核酸檢測結果組織轉運感染者時，發現個別待轉運民眾健康碼顯示無感染後，該區聯防辦立即向市聯防辦報告，並組織市區兩級衞健、公安等部門組成聯合調查組核查。調查指，蘭州核子華曦實驗室周三（23日）下午6時許，將檢測結果異常人員資訊推送至七里河區聯防辦，後者第一時間通知社區告知相關人員原地等待轉運。周四凌晨1時許，該實驗室工作人員誤將個別核酸檢測異常人員名單資訊，錄入無感染者資訊中上傳至工作系統，使個別待轉運感染者健康碼顯示無感染。

通報稱，此次事件干擾了群眾正常生產生活和疫情防控工作，暴露出蘭州核子華曦實驗室對工作人員管理不嚴格，審核把關不到位。市衞健委將依據相關法律法規，對該實驗室予以嚴肅處理。