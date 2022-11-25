九合一牽動2024總統選戰　失支持損形勢

台灣今屆九合一選舉的結果，將牽動2024年的總統選舉。目前民進黨、國民黨和民眾黨的總統參選人大熱預測，分別是現任的副總統賴清德、新北市長侯友宜以及台北市長柯文哲。如果侯友宜今次能高票連任市長，或者賴清德和柯文哲所屬政黨取得更多地方首長席位，都足以對他們兩年後的各自戰局帶來有利影響。

台媒日前發布九合一前2024總統選舉民調結果，目前國民黨可能角逐總統的人選包括侯友宜、韓國瑜及朱立倫，支持度依次為36%、15.2%及11.3%。民進黨除了已表明意圖的賴清德，還有總統蔡英文支持的桃園市長鄭文燦，以及行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁等人選；民眾黨則主要是已表明意圖的柯文哲。民調把綠藍白營大熱的支持度交叉對照，結果為賴清德31.5%，侯友宜23.4%，柯文哲21.7%。

有分析指出，總統選舉形勢目前是「綠較熱、藍較冷」，首當其衝的是侯友宜，如果他低票連任市長，恐怕影響他爭取2024總統選舉的入場券。基本盤綠熱藍冷也對選民結構藍大於綠的選區形成壓力，藍營需要支持者如實投票，才能確保選情不會翻車。至於民眾黨，若立委高虹安當選新竹市長，或柯文哲提名的其他候選人勝選，將加大柯文哲參選總統的本錢和底氣。

另有分析指，國民黨即使能透過今次選舉一洗2020年總統選舉的頹勢，維持在地方政治版圖優勢，惟若「抗陸保台」民意仍然奏效，相信國民黨短期內難以重返執政舞台。亦有媒體人預測，在野黨只要有兩組以上候選人，基本上就是保送民進黨，今次選舉結果將影響到藍白陣營今後會不會合作。