地方選舉關注民生　綠營「抗中保台」口號難起效

台灣民進黨長期以「抗中保台」作為競選口號，國民黨則高舉「九二共識」大旗，各黨在兩岸議題上的取態會否影響選情，以至選舉結果會否牽動兩岸關係，備受關注。但有專家認為，台灣地方選舉傳統上更多是關注民生議題，較少聚焦兩岸問題，統獨等政治分歧並非今次焦點，因此民進黨的「抗中保台」很難起到吸票效果，反而過於着墨可能會招來批評與反對。

以台北市為例，2014年選出當時無黨籍的柯文哲作為市長，他上任後依然延續舉辦台北上海城市論壇，即使受到兩岸關係降溫等影響，雙城論壇亦無停辦。民進黨台北市長候選人陳時中在今屆九合一選舉，批評柯文哲舉辦雙城論壇「無為又害台」，打起「安全牌」，惟反遭柯文哲及另外兩名市長候選人、國民黨的蔣萬安和無黨籍的黃珊珊狂轟，凸顯雙城論壇對台北和兩岸經貿的重要性。不少分析指出，台北有很多親近國民黨並遊走兩岸經商，甚至在上海或北京定居的人，他們認為兩岸應保持友善往來，「抗中保台」在地方選舉中非必勝口號。

台媒引述東海大學政治系教授沈有忠指出，台灣的選舉結果與兩岸的關係變化逐步淡化，過往可能產生一些影響，但現在選舉結果對兩岸的關係愈來愈不見得有因果關係，兩岸關係更多取決於美中與國際局勢變化。他認為，就算國民黨今屆贏面較大，選後不見得能再提「九二共識」，調整兩岸關係的主張。其他媒體亦指出，台灣的地方選舉和總統、立委等「中央級」的選舉很不同，今次選舉關心的是候選人的服務有沒有效率、能否吸引投資等，而非台灣的國際地位等大議題。