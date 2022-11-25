朝陽多區架圍欄鐵板　法企促取消過度防疫

北京市新冠疫情持續，周五（25日）截至下午3時新增1,119名本土感染者，其中207人經社會面篩查發現，當日記者會強調加快集中隔離場所和方艙醫院儲備建設。據內地微博消息，朝陽區內多個小區近日疑開始封控，周四（24日）更有小區開始在出入口安裝圍欄鐵板，似為實施「硬隔離」做準備。法國駐華大使館周四在官方微博發文稱，中國的動態清零政策對駐華法國企業造成影響。中國法國工商會則發聲明呼籲中國政府，真正落實早前公布的優化防控工作二十條措施，取消不必要和過度的限制。

周五有網民在微博發文稱，位於朝陽區八里莊街道的紅廟北里社區過度防疫，從周一（21日）起實施封控至今未解除，周四日間更有穿防護衣的工作人員和工人在社區臨街一側燒焊，架設鐵欄和鐵板。網民又不滿小區核酸檢測安排亂，管控措施和訊息不透明，令居民猶如被軟禁，不知應怎樣配合防疫。另有居住在朝陽區東湖灣小區的居民發文表示，周五接獲通知即日起小區實施臨時管控。有自稱「東湖灣靚媽群」的區內居民周四發表倡議書，提出居民若核酸檢測顯示受感染，可自願選擇隔離方式，倡議書獲毗鄰的澳洲康都、金茂府等小區或部分樓幢居民響應。

中國法國工商會聲明指出，在內地的商務出差仍受嚴重限制，很多城市都有層層加碼的現象。文中舉例，北京的健康寶不明原因彈窗；上海實施「加強來滬人員健康管理」對外地人設限；廣州、成都、重慶、武漢等地也各有不同要求。商會重申法企希望看到，在不久將來制訂明確戰略，盡快走出動態清零政策。中國外交部發言人毛寧周五回應指，政府始終高度重視在華外資企業的服務保障工作，將繼續根據疫情形勢變化，本着科學精準原則，堅持邊防控、邊研究、邊總結、邊調整，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。