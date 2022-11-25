九合一選舉備受矚目　首次公投表決修憲

台灣九合一選舉將於周六（26日）投票，設有9種地方公職人員選舉，19,825名候選人角逐11,023個職位，並首次舉行憲法修正案複決公投（18歲公民權修憲複決公投）。本屆九合一除了是台灣總統蔡英文連任後首次民意測試，亦是2024年總統選舉前哨戰。

●投票時間

九合一選舉投票日期：2022年11月26日上午8時至下午4時

嘉義市長重行選舉投票日期：2022年12月18日（星期日）上午8時至下午4時（因無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰於投票日前病逝，按照《公職人員選舉罷免法》規定擇日投票）

●投票項目

直轄市（6都）：選出直轄市長、直轄市議員、里長、直轄市山地原住民區長/區民代表

13縣3市：選出縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村長/里長

18歲公民權修憲複決公投：把投票資格年齡由20歲降至18歲，讓年滿18歲人士享有選舉及被選舉權。過去7次修憲均由國民大會通過，今次修憲是首次以公投表決。合資格公投選民人數約1,924萬，通過門檻為962萬票。

●投票資格

年滿20歲（2002年11月26日或以前出生）、且未受監護宣告者，在所屬選舉區設籍且連續居住4個月以上。

●防疫規定

投票當日為自主健康管理或自主防疫民眾可外出投票，尚未解除隔離及5日內確診民眾，則禁止投票。預計約5萬至7萬人受影響，違規外出投票者可罰款20萬至200萬元新台幣（約5萬至50.8萬港元）。民眾進入票站，須佩戴口罩。