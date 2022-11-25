台東查21宗賄選案　新竹新豐鄉長派口罩爭連任

台灣近日爆出多宗賄選案，引來選民關注。台東地檢署周五（25日）指出，當地至今已查獲21宗賄選案，其中以現金買票最多。檢方向台東地方法院聲請羈押裁准6人，有21人交保，扣查不法所得逾53萬元（新台幣，下同，約14萬港元）。此外，參選連任的新竹縣新豐鄉長許秋澤等12人涉藉聘清潔隊員受賄，並利用醫用口罩採購案圖利，遭檢方提起公訴，法院裁定許秋澤等4人繼續羈押。

許秋澤、鄉公所劉姓主任秘書、許姓民政課長、施姓廠商等多人涉案，其中許秋澤為競選連任鄉長，以新豐鄉公所經費採購醫用口罩贈予鄉民使用，共採購4.4萬盒，涉案金額達880萬元（約219.9萬港元）。相關口罩由施姓廠商違規投標所得，涉違反採購法及貪污治罪條例中的圖利罪，檢方於周四完成調查。

另在桃園市平鎮區、楊梅區共8名里長候選人涉現金或禮品賄選案，桃園地檢署周四派員到場搜索9地和約談53人後，聲押其中一名里長候選人，部分受賄里民已繳回賄款2.2萬元（約5,700港元）。檢方表示，某里長候選人透過工作人員向選民交付現金賄選，犯罪嫌疑重大，且尚有其他證人未到案，有滅證、串證之虞，檢方逮捕後向法院聲請羈押。