內地昨增近3.5萬宗本土新冠　北京破2千宗

國家衞健委周六（26日）公布，內地前一日新增34,909宗本土新冠病例。北京市新冠疫情續創新高，周五（25日）新增2,595宗本土病例，分別為586宗確診和2,009宗無症狀感染，其中426宗於社會面篩查中發現。該市市委書記尹力當日到海淀區調研時表示，遏制疫情上升勢頭關鍵是以快制快，要大力提速檢測追蹤感染個案、落實管控、隔離轉運等工作，做到快檢快出、快管快控、快運快隔。

河北周五新增1,719宗本土病例，其中1,483宗由石家莊市報告。在當日舉行的疫情記者會上，河北市長馬宇駿指出，該市近期疫情呈現大專院校疫情和全市疫情交織、多點散發和局部聚集的態勢，是抗疫3年來最艱難的時期。市疫情防控總指揮部決定，自周六（26日）凌晨零時至下周三（30日）午夜12時，繼續在市內6區開展居家核酸檢測和抗原檢測。

廣東省周五新增8,396宗本土病例，其中7,882宗於廣州市發現。該市海珠區繼周二（22日）第六度宣布延長分地區強化管理措施後，周六再宣布強化西部非管控區社會面疫情防控措施，期間區內每天每戶只限1人到就近購買生活物資。