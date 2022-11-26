烏魯木齊10死大火　否認防疫鐵絲綑綁逃生通道

新疆烏魯木齊市一幢住宅大廈周四（24日）晚發生火災，造成10死9傷，網傳消防車因防疫措施一度未能進入，引起關注。烏魯木齊市人民政府新聞辦公室周五（25日）深夜至周六（26日）凌晨召開記者會，稱是小區進出道狹窄，道路兩側停放大量私家車阻礙消防車，強調不存在逃生通道被鐵絲綑綁的情況。

烏魯木齊市市長買買提明·卡德在會上表示，對事故深感痛心，無比自責，代表市委、市人民政府向全市人民表示歉意。會上指出，涉事樓幢共21層156戶，起火單位在2單元15樓，初步判定因電氣線路故障引發火災。市消防救援支隊指揮中心於當晚7時49分接報，5分鐘後派員抵達現場，至當晚22時35分撲滅明火。

市消防救援支隊支隊長李文勝指出，該小區進出道狹窄，且停車位較少，道路兩側停放大量私家車，大型消防車難以進入小區救火。消防員開展搜救及樓內撲火的同時，還組織相關部門對樓前私家車道進行移位，拆除日常設立的地樁，全面打開建築南北側火災撲救作業面。

會上指出4大問題，包括居民家庭電器線路輻射安裝不符合消防安全管理規定；發生火災的樓層常閉式防火門未保持關閉；小區道路狹窄，私家車停放混亂；部分居民自防自救能力弱，對通往樓頂的第二安全出口位置不熟悉。天山區區長哈米提·買買提伊明又指，經反覆核實，小區不存在鐵絲綑綁的問題，事發樓幢所有的住戶門單元門均未封閉，網上所傳的圖片為移花接木，惡意拼接。