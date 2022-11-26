廣州海珠擴大管控　天河局部加強社會面防控

廣東省廣州市新冠疫情持續嚴峻，其中正實施社會面防控措施的海珠區，自周六（26日）上午10時起強化西部非管控區社會面疫情防控措施。該市新冠疫情防控指揮辦同日宣布，所有自外省來返人士抵埗後嚴格落實3天3檢，期間不聚集、不聚會、不聚餐，以及不進入各類公眾場所。

廣州市海珠區新冠疫情防控指揮辦周六發通告稱，當前海珠區疫情處於高位波動期，近3日西部非管控區疫情呈上升趨勢，經綜合研判，決定強化東曉路接昌崗路以西區域的社會面疫情防控措施。當中包括要求居民每天每戶只可安排1人，分時有序就近購買生活物資，或到小區、指定區域無接觸式領取網購物資。所有社區小區、城中村、產業園區嚴格實行封閉式管理；暫停地鐵、巴士服務，其他私家車輛不流動；除保障市民生活基本運行的行業和場所，其餘經營性場所一律暫停營業；各院校實施封閉管理，中小學、幼稚園停面授課等。

廣州市新冠疫情防控指揮辦周六發布進一步加強來返人員健康管理工作的通告，內容要求近7日內有新冠本土疫情城市旅居史的人士加強主動報備，在居家隔離7日內進行4次核酸檢測，嚴格落實跨省流動人員「落地檢」措施。天河區周五晚宣布自周六至下周三（30日）對部分區域實施強化社會面防控，除嚴格限制人員流動，相關區域巴士和地鐵服務亦暫停。白雲區周五亦調整社會面疫情防控措施，動態恢復社會面生產生活秩序，有序解除臨時交通管制。