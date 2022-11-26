台北3人涉收陸資賄選 南投候選人被拘提

台灣九合一選舉前夕，持續發現賄選問題。台北檢調日前接報指，共和黨主席周克琦涉嫌於9至10月，為支持的特定台北市長候選人賄選，循線查出潘男等3人居間收取大陸資金，轉達指示給周男。檢察官周四（24日）首依反滲透法聲請搜索票，約談潘男等3人到案。南投地檢署則於周五（25日）深夜聲押3名為候選人現金買票的工作人員，其中2人交保。

檢調偵辦周克琦等人，涉嫌為支持的特定台北市長候選人，舉辦餐會、發走路工賄選。訊後周男被以10萬元（新台幣，下同，約2.5萬港元）交保候傳，但他拒保，檢方向法院聲請羈押。台北地方法院開庭後裁定5萬元（約1.25萬港元）交保，檢方另諭令潘男10萬元交保候傳，限制住居、出境、出海。檢調進一步清查金流後發現，潘男等3人涉嫌收受大陸資金，違反反滲透法，恐面臨最高5年監禁。

南投再偵辦5宗現金買票案，該市代第一選區一名候選人於周六（26日）凌晨被拘提。其中4宗案件都是每票500元（約125港元），另一宗則以每票1,000元（250港元）買票。檢方強調查賄動作會持續，投票日所有檢察官都待命，並會進駐熱區查察，有任何訊息就展開行動。

另外，尋求連任的國民黨籍新竹縣新豐鄉長許秋澤，因涉受賄被羈押禁見超過兩個月，至投票日仍在看守所內，競選團隊和家人早前已代他走上街頭拜票。